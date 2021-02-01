محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري، اليوم الإثنين، في السوق السوداء وفي بنك الجزائر المركزي.



وفي السوق السوداء تراجع أيضا سعر الجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما زاد الدولار الأمريكي.

أما في البنك المركزي، فقد زاد اليورو والإسترليني وتراجع الدولار والريال والدينار والدرهم.

وانخفض سعر اليورو الأوروبي بالسوق السوداء في الجزائر إلى 208 دنانير للشراء و211 دينارا للبيع، مقابل 209 دنانير للشراء و212 دينارا للبيع، أمس.

لكن سعر الدولار زاد في السوق السوداء إلى 170 دينارا للشراء و173 دينارا للبيع، مقابل 169 دينارا للشراء و173 دينارا للبيع، الأحد.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء إلى 225 دينارا للشراء و230 دينارا للبيع، مقابل 225.59 دينار للشراء و230.31 دينار للبيع، أمس.

وفي البنك المركزي زاد سعر اليورو الأوروبي إلى 160.94 دينار للشراء و160.98 دينار للبيع، مقابل 160.81 دينار للشراء و160.86 دينار للبيع.

وتراجع الدولار في تعاملات البنك إلى 132.91 دينار للشراء و132.92 دينار للبيع، مقابل 132.97 دينار للشراء و132.99 للبيع، أمس.

في حين زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 128.02 دينار للشراء و182.06 دينار للبيع، مقابل 181.59 دينار للشراء و181.66 دينار للبيع، الأحد.

وتراجع سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي الجزائري إلى 35.427 دينار للشراء و35.447 دينار للبيع، مقابل 35.451 دينار للشراء، و35.457 دينار للبيع، أمس.

وتراجعت العملة السعودية في السوق السوداء إلى 44 دينارا للشراء و46 دينارا للبيع، مقابل 47.99 دينار للشراء و48.52 دينار للبيع، الأحد.

كما تراجع الدرهم الإماراتي في البنك المركزي إلى 36.18 دينار للشراء و36.19 دينار للبيع، مقابل 36.19 دينار للشراء و36.21 دينار للبيع، لدى أخر إغلاق.

كما تراجع الدرهم في تعاملات السوق السوداء إلى 44 دينارا للشراء و46 دينارا للبيع، مقابل 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع، أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 438.65 دينار للشراء و439.28 دينار للبيع، مقابل 438.73 دينار للشراء و439.36 دينار للبيع، الأحد.