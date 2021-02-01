شكرا لمتابعة خبر عن «هدف» يوضح طرق تقديم طلب تعويض مقابل حصولك على شهادة مهنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن المستفيدين من برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وهم موظف أو موظفة في القطاع الحكومي أو الخاص، باحث أو باحثة عن عمل.

وأوضح أن الشروط الاستحقاق: أن يكون المستفيد مواطن أو مواطنة سواء كان عاملا في القطاع العام أو الخاص، أو باحثا عن عمل، أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، والحد الأقصى للحصول على دعم التكاليف من «هدف» لشهادتين فقط للفرد الواحد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإقران بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة للتسجيل في البرنامج: Taqat sa، وأن تكون الشهادة صالحة وغير منتهية.

وأشار الصندوق، إلى أن ‏للتقديم على طلب تعويض مقابل حصولك على شهادة مهنية ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، تفضل بالتقديم عبر الرابط: هنا