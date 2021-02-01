شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المصلح» يوضح حكم الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، اليوم الاثنين، حكم الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة.

وقال الدكتور خالد المصلح، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أنه إذا تكلم بما في قلبه وعلمت المرأة ذلك يكون الزواج حرامًا، ولكن إذا أضمر ذلك في قلبه فإن جمهور العلماء يقولون أنه لا يؤاخذ على ذلك من جهة صحة العقد والنكاح جائز.

وفي السياق نفسه، ذكر "المصلح" أن ذهب آخرون ليقولوا أن النكاح صحيح من حيث العقد ولكنه محرم من حيث كونه تضمن الغش والخديعة لهذه المرأة التي تزوجها.