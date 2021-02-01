شكرا لمتابعة خبر عن أمير الكويت يعزي خادم الحرمين بوفاة الأميرة نورة بنت فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد آل سعود.

ودعا أمير الكويت المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله.