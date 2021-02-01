شكرا لمتابعة خبر عن مستثمرون يطالبون بإيجاد آليات رقابية كافية تضمن الالتزام بضوابط البقالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا عدد من المستثمرين في قطاع التجزئة إلى ضرورة إيجاد آليات رقابية فعالة وكافية تضمن الالتزام بضوابط البقالات والتموينات الجديدة والتي ستتم جدولتها على مرحلتين في النصف الأول من العام الجاري.

وأشاروا إلى أن الفوضى مازالت سمة تطغى على محلات البقالة والتموينات والتجزئة الصغيرة خصوصاً في المناطق العشوائية التي يخشى أن يكون جزء كبير منها نقاطاً للتستر وتسويق ما يضر المستهلك.

وذكروا بحسب "الرياض" أن كثيراً من محلات البقالة والتموينات أصبحت موقعاً خصباً لتأجير البسطات والأركان فتجد في البقالة موقعاً مخصصاً لبيع الدخان وآخر لبيع الخضار وحتى الملحمة أو المخبز وحتى أنابيب الغاز وجميعها مستأجرة.

وتبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الشهر الجاري في تطبيق ضوابط البقالات والتموينات الجديدة والتي ستتم جدولتها على مرحلتين في النصف الأول من العام الجاري، حيث تلزم في المرحلة الأولى التي تبدأ في 10 فبراير 2021، المحلات بتوفير شهادات صحية سارية المفعول للعاملين، وترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، وتوفير كاميرات مراقبة.

فيما تلزم في المرحلة الثانية في 29 يونيو 2021، المحل بتوفير نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، ومواصفات اللوحات الجديدة، وتوفير واجهة شفافة بالكامل للمحل، وتركيب سحاب خارجي يسمح بالرؤية، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والرفوف وأماكن التخزين، ونظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الرفوف.