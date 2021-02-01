شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي التعاوني يبدأ اليوم في تطبيق العقد الموحّد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشهد اليوم، الأثنين، بدء تطبيق العقد الموحّد على جميع العقود الجديدة أو المجّددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص المعتمدين.

وكان مجلس الضمان الصحي التعاوني قد أعلن في وقت سابق تطبيق هذا العقد الموحد بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم.

يذكر أن المجلس أعلن تطبيق العقد الموحد اعتبارًا من أول فبراير الجاري، على أن يتم امتثال القطاع كاملًا بالعقد الموحد خلال 12 شهرًا.

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