شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه مهم من الشؤون البلدية بشأن «الملصقات الأرضية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أهمية الالتزام بالتباعد في الأسواق والمتاجر والمجمعات للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وقالت الشؤون البلدية، “من أجل وطننا .. الملصقات الأرضية وضعت لسلامتكم.. فضلاً التزموا بالوقوف عليها”.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أرجع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” في المملكة إلى السلوكيات الخاطئة في المناسبات الاجتماعية