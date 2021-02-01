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تنبيه مهم من الشؤون البلدية بشأن «الملصقات الأرضية»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أهمية الالتزام بالتباعد في الأسواق والمتاجر والمجمعات للوقاية من تفشي فيروس .

وقالت الشؤون البلدية، “من أجل وطننا .. الملصقات الأرضية وضعت لسلامتكم.. فضلاً التزموا بالوقوف عليها”.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أرجع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” في المملكة إلى السلوكيات الخاطئة في المناسبات الاجتماعية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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