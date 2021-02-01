تنبيه مهم من الشؤون البلدية بشأن «الملصقات الأرضية»

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أرجع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” في المملكة إلى السلوكيات الخاطئة في المناسبات الاجتماعية

وقالت الشؤون البلدية، “من أجل وطننا .. الملصقات الأرضية وضعت لسلامتكم.. فضلاً التزموا بالوقوف عليها”.

محمد يوسف

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