شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الرين العام يقدم خدماته لنحو 273992مستفيدا خلال عام 2020م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

قالت "الصحة" أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية من مستشفى الرين العام خلال عام 2020م بلغ (273992) مستفيد، اذ قدم خدماته خلال نفس العام لعدد(96533) مريض ، حيث أستفاد مايقارب من (21608) مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(16424) مراجع .

وأضافت أن المستشفى أجرى (53417) فحص مخبري، و(4866) فحص شعاعي.

وأشارت إلى أن المستشفى أجرى (193) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة ، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد (25) مستفيد ، فيما بلغ اجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها (22) مركز صحي (177459) مستفيد .