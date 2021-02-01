تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على 4 مناطق بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق عسير «بيشة، تثليث» والرياض «الدوادمي، السليل، عفيف، وادي الدواسر» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، المهد» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.