الحيزان: طقس الإثنين.. دافئ شمالًا معتدل على باقي المناطق

توقَّع خبير الارصاد، نزيه الحيزان، أن يكون طقس اليوم الإثنين، مائلًا للدفء شمالًا ومعتدلًا في بقية القطاعات وسط النهار، مشيرًا إلى عدم وجود توقعات بهطول أمطار.

وأشار الحيزان- عبر تويتر- إلى هبوب رياح نشطة على غرب المملكة وغرب وجنوب غرب الرياض، وفيما بين المدينة والقصيم وحائل، وتكون الرياح متوسطة شمالًا.

وأوضح الحيزان، أنه لا توجد توقعات بهطول الأمطار إجمالًا، مشيرًا إلى وجود غطاء سحابي عال وسط المملكة في فترة الصباح.

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