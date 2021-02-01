إنشاء إدارة الأداء الوظيفي وتعديل مسمى إدارة البيانات بأمانة العاصمة المقدسة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم الإثنين قرارًا بإنشاء وحدة إدارية بمسمى «إدارة الأداء الوظيفي» وترتبط بمدير عام الموارد البشرية، كما أصدر «القويحص» قرارًا آخر بتعديل مُسمى إدارة البيانات ودعم القرار إلى «إدارة البيانات والإحصاء ودعم القرار» وترتبط بوكيل الأمين للدعم والمساندة.

ويهدف القراران إلى تحسين أداء العمل البلدي، والربط بين الأهداف الفردية والمؤسسية، ورفع كفاءة أداء الكوادر البشرية وزيادة إنتاجيتهم بشكل مستمر، إضافةً إلى تفعيل اللائحة التنظيمية لوحدات البيانات والإحصاء في القطاع البلدي، وعملًا بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتضمَّن قرار إدارة الأداء الوظيفي تكليف الأستاذة أحلام بنت كامل العميري بالعمل مديرًا للإدارة، وتشتمل مهام الإدارة على وضع سياسات ومعايير وإجراءات وحوكمة أدلة استرشاد لتقييم الأداء الوظيفي، وإدارة تقييم الأداء، واقتراح الحوافز التشجيعية لإداء الموظفين الجيدين والمميزين، إلى جانب اقتراح البرامج التطويرية للموظفين على ضوء مخرجات التقييم.

كما تم تكليف الأستاذة عهود بنت غرم الله الزهراني بالعمل مديرًا لمكتب البيانات إضافةً إلى عملها، وتكون مهام الوحدات الإدارية المرتبطة وفق ما ورد في المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لوحدات البيانات البلدية والإحصاء في القطاع البلدي، ويرتبط بإدارة البيانات والإحصاء ودعم القرار؛ قسم جمع البيانات الإحصائية، وقسم تحليل البيانات، وقسم الإتاحة والنشر، ومكتب البيانات.