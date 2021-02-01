الضمان الصحي: صاحب العمل ملزم بدفع أقساط التأمين لجميع العاملين

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل هو الملزم بدفع أقساط التأمين وليس العامل، مشيرًا إلى أن خصم القسط من الموظف يعد مخالفة.

وذكر الضمان الصحي، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يلتزم صاحب العمل بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، كما يلتزم بسداد الأقساط عن جميع العاملين ومعاليهم لشركة التأمين، ويكون هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط حسب الاتفاق مع شركة التأمين».

وأضاف الضمان الصحي، أن في حال قيام صاحب العمل بخصم أقساط التأمين من الموظف فإن ذلك يعد «مخالفة»، وعلى الموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل.

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