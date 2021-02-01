بسبب الطقس.. السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها اليوم

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستغلق أبوابها اليوم الإثنين على أن تستأنف العمل غدًا الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت السفارة- عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستكون مغلقة اليوم الإثنين (١ فبراير)، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسيُستأنف العمل يوم الثلاثاء (٢ فبراير ٢٠٢١م). وفي حالة الطوارئ الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

وأهابت السفارة بالمواطنين، اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية.

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