الزعاق يعلق على ظاهرة «رباعيات أيام الأسبوع» في شهر فبراير

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل من أن شهر فبراير الجاري يحتوي على تكرار كل يوم من أيام الأسبوع أربع مرات في الشهر، هو أمر عادي وظاهرة طبيعية تحدث دومًا.

وقال الزعاق، عبر تويتر، إن ما ينتشر الآن في وسائل التواصل الاجتماعي عن بداية شهر فبراير، وأنه يحتوي على رباعيات أيام الأسبوع، وأن هذا الأمر لن يتكرر إلا بعد 823 سنة، هو كلام لا يستند على أي أساس علمي وليس له مستند، وهو ظاهرة طبيعية تحدث دومًا.

وانتشر على وسائل التواصل أن شهر فبراير الذى يبدأ اليوم الإثنين مدة أيامه 28 يومًا وأن أيام الأسبوع ستتكرر فيه أربع مرات في ظاهرة نادرة لا تحدث سوى كل 823 سنة.

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