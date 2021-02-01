«الراصد الحربي» يتوقع حالة مطرية جديدة تستمر لعدة أيام

توقع الراصد الجوي، سامي عبيد عبدالله الحربي، حالة مطرية تبدأ غدًا الثلاثاء وتكون ذروتها يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال الراصد الحربي، عبر تويتر، إنه متوقع تأثير منخفض جوي مميز واستجابة سطحية طيبة، ينتج عنها حالة مطرية رائعة على المملكة، تبدأ مقدماتها يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأشار الراصد الحربي، إلى أن ذروة الحالة المطرية ستكون يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب وغرب المملكة.

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