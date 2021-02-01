السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ جولات تفتيشية رقابية للكشف عن المخالفات والاشتراطات الصحية



الطائف 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة بالبلدية النسائية جولة تفتيشية رقابية للكشف عن المخالفات والتجاوزات للنظافة والاشتراطات الصحية، جرى خلالها ضبط العديد من المخالفات استدعت إقفال عددٍ من المطاعم والمخابز ومعامل للحلويات.

وشملت المخالفات المضبوطة سوء النظافة، ووجود حشرات في المطاعم، وسوء تخزين اللحوم والشحوم، وأغذية مجهولة المصدر، ووجود أواني غير صالحة للاستخدام، حيث جرى تطبيق لائحة الغرامات بحدها الأعلى، نظراً لأن المخالفات تمس صحة المستهلك.

وأكدت الأمانة أن الجولات الرقابية ستستمر من خلال مراقبات البلدية النسائية والفروع البلدية داخل المدينة وخارجها في الفترتين الصباحية والمسائية، ورفع تقارير يومية بالضبطيات والمخالفات والإجراءات المتخذة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

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10:46ت م

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