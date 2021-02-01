السعودية اليوم / أكثر من 56 ألف مستفيد من خدمات قسم الطوارئ في مستشفى الخرمة العام



الطائف 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

قدّم قسم الطوارئ في مستشفى الخرمة العام خدماته لعدد 56550 مستفيداً، فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 16639 مراجعاً، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة الطائف" أن عدد حالات التنويم بالمستشفى بلغت 1990 حالة، كما تم خلال نفس الفترة إجراء 132 عملية جراحية؛ فيما بلغ عدد فحوصات الأشعة 14224 فحصاً، وكذلك تم عمل 150362 فحصاً مخبرياً.

وأضافت أنه جرى صرف 60728 وصفة طبية، وعمل 5106 جلسات غسيل كلى، و 1320 جلسة علاج طبيعي، فيما تم تسجيل 436 حالة ولادة.

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10:24ت م

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