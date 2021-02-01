العراق يحارب "أشباح الحدود".. الموانئ بقبضة شركة دولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن العراق الحرب رسميا على الفساد المستشري بالموانئ، عبر التعاقد مع شركة دولية لطرد ما أسماه بـ"أشباح الحدود".

وأعلنت الشركة العامة لموانئ العراق تعاقدها مع إحدى الشركات الأمنية العالمية للارتقاء بجوانب مكافحة عمليات الفساد والحفاظ على الحرم الجمركي من عمليات التجاوز سعيا لرفع الإيرادات إلى المستوى المنشود.

وكشف مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، عن "التعاقد مع شركة أمنية عالمية متخصصة تعمل على إدارة الموانئ والارتقاء بالجانب الأمني والسيطرة على أية عمليات تحوم حولها شبهات الفساد".

وأكد أن "الشهرين المقبلين سيشهدان إتمام التجهيزات الأمنية لحماية الموانئ وممارسة الجهات المكلفة بذلك أعمالها على أتم وجه".

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أطلق خلال العام الماضي حملة لحماية الموانئ في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية في إطار استراتيجية (مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية).

واستهدفت الحملة استرداد المنافذ الحدودية من سيطرة المليشيات المسلحة التي أحكمت سطوتها عل موارد تلك البوابات لسنوات عدة.

وأكد الكاظمي حينها أن العملية العسكرية أشبه بمطاردة "الأشباح".

وتقدر موارد المنافذ الحدودية بأكثر من 12 مليار دولار سنوياً فيما لم يتحقق من ذلك طيلة السنوات الماضية أكثر من مليار ونصف المليار.