السعودية اليوم / الصين تسجل 42 إصابة جديدة بكورونا



بكين 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 42 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أنها لم تسجّل أي حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 89564 حالة، بينها 1614 حالة لا تزال تتلقى العلاج، و 68 في حالة خطيرة، فيما استقر إجمالي الوفايات عند 4636 وفاة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 83314 حالة.

// انتهى //

09:19ت م

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بكين 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 33 إصابة بعدوى محلية.وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أنها لم تسجّل أي حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 89564 حالة، بينها 1614 حالة لا تزال تتلقى العلاج، و 68 في حالة خطيرة، فيما استقر إجمالي الوفايات عند 4636 وفاة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 83314 حالة.// انتهى //09:19ت م0011

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