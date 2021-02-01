التعليم توجه بتحديث بيانات منسوبيها عبر نظام فارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجهت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، بتحديث بيانات الموظفين على نظام فارس، مشددة على التأكد من ربط الموظف مع رئيسه المباشر.

وأوضحت وزارة التعليم في تعميم أصدره مساعد الوزير د. سعد الفهيد، أنه تم التوجيه بتحديث بيانات الكوادر البشرية بنظام فارس والتأكد من ربط الموظف برئيسه المباشر في النظام.

تحديث البيانات عبر نظام فارس

وأوضح التعميم، أن يكون التحديث من خلال دخول منسوبي وزارة التعليم على نظام فارس الخدمة الذاتية للموظف (صلاحية بياناتي) وتحديث بياناته الشخصية والمؤهلات ومكان العمل، ثم التأكد من ربط جميع الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية على نظام فارس.

وأردف التعميم، أما في حال وجود موظفين غير مرتبطين بالرئيس المباشر، فيجب إخطار برنامج فارس مع تزويدهم بالاسم والسجل، وفي حالة عدم وجود موظفين أو موظفات على رأس العمل لأي سبب كان، فيجب إخطار إدارة الموارد البشرية.

الاستعلام عن الحالة الوظيفية عبر نظام فارس

وتتيح وزارة التعليم لجميع شاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال شاشة استعلام على نظام “فارس”؛ توضح الحالة الوظيفية لشاغل الوظيفة التعليمية قبل وبعد نفاذ اللائحة للرتبة المهنية، والراتب الأساسي، وصافي الراتب، كما يوجد في النظام رابط يستطيع شاغلو الوظائف التعليمية من خلاله التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.

تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

وبناءً على ما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية، فقد نقل من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) وعددهم ( 61.020)، ونُقل من يشغل المستويين الرابع والخامس إلى رتبة (معلم ممارس) وعددهم ( 435.219)، كذلك نقل من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19 / 4 / 1441هــ، وكان من شاغلي المستوى الخامس أو الرابع إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم ( 17.382)، كما تم نقل من يشغل المستوى السادس ممن حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 / 4 / 1441هــ هـ أو كان معيناً على هذا المستوى إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم (11.489).

