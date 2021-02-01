وفاة النائب اللبناني ميشال المر بفيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

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توفي مساء أمس الأحد النائب في البرلمان اللبناني ميشال المر عن عمر ناهز الـ89 عاما جراء مضاعفات صحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان النائب اللبناني ميشال المر يعاني النائب منذ زمن من مرض عضال تسبب في تراجع حالته الصحية.

ميشال المر سياسي لبناني

ذكر أن ميشال المر هو هو سياسي لبناني عريق، ولعب دوراً بارزاً في الحياة السياسية اللبنانية في مختلف الحقبات التي مر بها لبنان.

وكان ميشال المر نائباً في العديد من الدورات الانتخابية كما عين وزيراً في حكومات كثيرة ووصل إلى منصبي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب، كما أن البعض لقبه بـ”صانع الرؤساء” لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدة الرئاسة الأولى.

تولى وزارة الدفاع والداخلية

وحمل النائب اللبناني ميشال المر طوال مشواره السياسي العديد من الحقائب الوزارية أبرزها حقيبتا الدفاع والداخلية.

يذكر أن عدد إصابات كورونا الإجمالي في لبنان بلغ حتى اليوم 298913، فيما وصل عدد الوفيات وفق بيانانت وزارة الصحة اللبنانية إلى 3031.



