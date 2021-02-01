اعتقال رئيس ميانمار وتوقف بث الإعلام الحكومي والاتصالات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

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تواجه وسائل الإعلام الحكومية في ميانمار مشكلات فنية ولم تتمكن من البث صباح اليوم بعد اعتقال رئيس البلاد.

وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في ميانمار في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”: “إنه نظرا لصعوبات الاتصال الحالية، نود أن نبلغكم بكل احترام أنه لا يمكن بث البرامج العادية لقناة MRTV وراديو ميانمار”.

تعطل خدمات الهاتف والإنترنت في ميانمار

وأفاد مواطنون في ميانمار بأن بعض خدمات الهاتف والإنترنت في مدينة يانغون الرئيسية في ميانمار قد تعطلت.

كما أوضحت خدمة مراقبة الإنترنت NetBlocks أن الاتصال بالإنترنت في ميانمار انخفض إلى 75٪ من المستويات العادية من الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن جنود الجيش في ميانمار انتشروا خارج مدينة يانغون.

صعوبات ومشاكل في البث

وتواجه وسائل الإعلام الحكومية صعوبات في البث بعد ساعات فقط من إعلان حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الحزب ميو نيونت لـ”رويترز”: “أود أن أبلغ شعبنا بألا يرد على هذا بتهور وأود منه أن يتصرف وفقا للقانون”، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

مخاوف من استيلاء جيش ميانمار على السلطة

وكان جيش ميانمار أعلن يوم السبت أنه سيحمي دستور البلاد ويلتزم به وسيعمل وفقا للقانون، وسط مخاوف في البلاد من أن القوات المسلحة قد تحاول الاستيلاء على السلطة.

وفي بيان رسمي قال الجيش في ميانمار إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائده العسكري الأعلى بشأن إلغاء الدستور أساءت وسائل الإعلام وبعض المنظمات تفسيرها.



