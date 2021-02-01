شكرا لمتابعة خبر عن تحديد موقف المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل المالي لتملك العقارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة موقف المسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي لتملك العقارات.

وقررت الهيئة، وفقا لـ"عكاظ"، أن يتم إعفاء جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات في العقار السكني أو الزراعي.

يذكر أن الهيئة حددت المقابل المالي للعقار السكني بـ200 ريال لمساحة 100 متر مربع فأقل، و400 ريال للمساحات لأكثر من 100 متر مربع وحتى 500 متر مربع، وحدد المقابل المالي بـ800 ريال للمساحات لأكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع.

وبلغ قيمة المقابل المالي للمساحات من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع مبلغ 1200 ريال، ومبلغ 1800 ريال للمساحات التي تزيد على 2000 متر مربع.

وحددت المقابل المالي للعقار الزراعي بـ800 ريال لمساحة 1000 متر أو أقل، ومبلغ 1400 ريال للمساحة من 1000 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع، ورسوم 2000 ريال للمساحات أكثر من 10 آلاف متر مربع إلى 25 ألف متر مربع.

كما حدد مقابل مالي 3 آلاف ريال للمساحات أكثر من 25 ألف متر حتى 50 ألف متر، وتستقر الرسوم عند 4 آلاف ريال للمساحات أكثر من 50 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية.