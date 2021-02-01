شكرا لمتابعة خبر عن كراني يوجه نداء عاجل للمواطنين: توقفوا عن حب الخشوم لمدة شهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ناشد حسن كراني خبير الأرصاد الجوية، المواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر والإلتزام بالإجراءات الاحترازية، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا

وقال كراني: " نداء عاجل إلى المجتمع السعودي الحبيب والمقيمين الطيبين، أنقذونا توقفوا عن سلام الخشم، والراس، والخد، واليد لمدة شهر ".

وتابع: " الأعداد في تزايد كبير والسبب حب الخشوم والأعراس، والاجتماعات، والزيارات، يا مرحباً بدون خشم بدون خد بدون راس بدون يد لمدة شهر، ساعدونا لوقف العدوى ".

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