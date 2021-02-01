شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..فتاة تنصب على مندوب توصيل بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

روى مندوب توصيل في الدمام، تفاصيل تعرضه لعملية احتيال من جانب فتاة طلبت من شراء بطاقة " أيتونز " تبلغ قيمتها 500 ريال.

وقال المندوب في مقطع فيديو، إنه دخل إلى أحد فروع متجر " إكسترا " وقام بشراء بطاقة أيتونز بناءً على طلب العميلة، وأرسل لها الفاتورة، إلا أنها قطعت الاتصال معه بعد تسلم صورة الفاتورة.

وأوضح أنه عاد للمركز لإرجاع البطاقة وأخذ المبلغ المالي، لكن موظف المركز رفض ذلك بسبب تصوير المندوب للفاتورة التي تحمل رقم الشحن وإرسالها لها، وأنها ثالث حالة تحدث خلال يوم واحد فقط.

وأضاف:" من الصباح اشتغل عشان اطلعلي 140 ريال الحين خسرت 500 ريال "، لافتا إلى أنه سيتوجه للشرطة للبلاغ عن رقم الفتاة المسجل في التطبيق، داعيًا جميع مندوبي التوصيل لأخذ الحيطة والحذر أثناء شراء بطاقات الشحن بجميع أنواعها.