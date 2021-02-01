شكرا لمتابعة خبر عن " طباخ الملك عبدالله " يكشف عن الأكلات التي كان يفضلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيف رياض المطيري، عن المأكولات التي كان يفضلها الملك عبدالله -رحمه الله- أثناء فترة عمله بالقصر الملكي.

وأوضح المطيري أن الملك عبد الله كان يفضل من الأكلات الشعبية: “الحنيني والقرصان” مشيراً إلى أنه كان يحب التنوع في الطعام، فكان يحب أيضا“الكريم بورليه الفرنسي والشوكليت موز والكوكيز بكل أنواعه.

وعن بداية التحاقه بخدمة الملك عبدالله، أوضح أنه تلقى اتصال هاتفي من شخص عزيز عليه وطلب منه ترك العمل بالمطبخ والعمل في مكتب، لكنه رفض بشدة.

وقال المتصل له بعد ذلك: " طب أنا ببشرك أنه جاء ترشيحك للعمل في الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الملك عبدالله عندما كان ولياً للعهد آنذاك ".

وأشار إلى أنه في فترة تجهيز أوراقه توفي الملك فهد وتولى الملك عبدالله الحكم ثم انتقل للقصر الملكي.