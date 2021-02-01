شكرا لمتابعة خبر عن شرط إلزامي لدخول مباني الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):شددت أمانة منطقة الباحة، على أن تحميل تطبيق " توكلنا " شرط إلزامي لدخول مباني الأمانة والبلديات التابعة.
وأوضحت الأمانة أن تحميل " توكلنا " يعد إجراءً احترازيًا يوميًا لمعرفة حالتك الصحية أثناء دخولك للمنشآت الحكومية والخاصة.
الجدير بالذكر أن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، قد وجّه بتكثيف الجولات الميدانية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.