شكرا لمتابعة خبر عن شرط إلزامي لدخول مباني الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

شددت أمانة منطقة الباحة، على أن تحميل ‫تطبيق " توكلنا " شرط إلزامي لدخول مباني الأمانة والبلديات التابعة.

وأوضحت الأمانة أن ‏تحميل " توكلنا " يعد إجراءً احترازيًا يوميًا لمعرفة حالتك الصحية أثناء دخولك للمنشآت الحكومية والخاصة.

الجدير بالذكر أن أمير ‫منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، قد وجّه بتكثيف الجولات الميدانية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.