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ابن مساعد يعترف بتهاونه بعد اللّقاح ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعترف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بتهاونه في وضع الكمامة الطبية، منذ تلقيه اللقاح المضاد لفيروس ، مؤكدًا أن هذا تصرف خاطئ.

ووجه ابن مساعد رسالة للمواطنين والمقيمين، محذرا من التهاون حتى لا نعود للغلق العام والإجراءات المشددة التي تن تطبيقها العام الماضي.

وقال ابن مساعد: "سؤال لجميع الأحبة: هل تودون العودة -لا قدر الله- لمرحلة الحجر ومنع النتقل؟ لا أشك بأن الإجابة ستكون بالنفي " .

وتابع: " لكي لا يحدث ذلك وفي ظل تزايد أعداد المصابين لا بد أن نلتزم جميعًا بالتباعد ولبس الكمامة حتى لمن أخذ اللقاح " .

وأضاف: " أعترف أنني بعد أخذي اللّقاح تهاونت في وضع الكمّامة وهذا خطأ " .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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