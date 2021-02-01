شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد يعترف بتهاونه بعد اللّقاح ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعترف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بتهاونه في وضع الكمامة الطبية، منذ تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا تصرف خاطئ.

ووجه ابن مساعد رسالة للمواطنين والمقيمين، محذرا من التهاون حتى لا نعود للغلق العام والإجراءات المشددة التي تن تطبيقها العام الماضي.

وقال ابن مساعد: "سؤال لجميع الأحبة: هل تودون العودة -لا قدر الله- لمرحلة الحجر ومنع النتقل؟ لا أشك بأن الإجابة ستكون بالنفي " .

وتابع: " لكي لا يحدث ذلك وفي ظل تزايد أعداد المصابين لا بد أن نلتزم جميعًا بالتباعد ولبس الكمامة حتى لمن أخذ اللقاح " .

وأضاف: " أعترف أنني بعد أخذي اللّقاح تهاونت في وضع الكمّامة وهذا خطأ " .