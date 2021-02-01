شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أعداد كبيرة من الجراد تستقر أسفل مركبة وتثير الرعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، أعداد هائلة من الجراد استقرت أسفل إحدى المركبات في المملكة، مما أثارت رعب متداولي المقطع.

وبدا في الفيديو لحظة فتح بطانة المركبة، وظهور كمية كبيرة من الجراد العالق أسفل المركبة.

يُذكر أن أسراباً من الجراد اجتاحت أجزاءً من محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة وغرب محافظة صبيا بمنطقة جازان، وانتشرت بشكل كثيف فوق المسطحات الخضراء والمزارع في الأسبوع الماضي.