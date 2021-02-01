شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير الصحة العامة: احتمالية انتهاء الجائحة العام الجاري في هذه الحالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أنه من المحتمل انتهاء فيروس كورونا المستجد منتصف العام الجاري، مبينا أن هذا يخضع لمدى انتشار اللقاحات المضادة للإصابة بالفيروس التاجي على مستوى العالم.

وأضاف أن ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا تدعو للقلق، مشيرًا إلى أن استمرار التجمعات سيعود بالمجتمعات لمرحلة الحظر.

وأشار إلى إنه بعد تصريحات وزير الصحة والتوجيهات التي أصدرها أمراء المناطق بالتشديد على الإجراءات الاحترازية، من المتوقع مصاحبة ذلك لوعي عالٍ من المواطنين، وهو ما سينعكس على الحالات المسجلة.