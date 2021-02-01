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بالفيديو.. مدير الصحة العامة: احتمالية انتهاء الجائحة العام الجاري في هذه الحالة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أنه من المحتمل انتهاء المستجد منتصف العام الجاري، مبينا أن هذا يخضع لمدى انتشار اللقاحات المضادة للإصابة بالفيروس التاجي على مستوى العالم.

وأضاف أن ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا تدعو للقلق، مشيرًا إلى أن استمرار التجمعات سيعود بالمجتمعات لمرحلة الحظر.

وأشار إلى إنه بعد تصريحات وزير الصحة والتوجيهات التي أصدرها أمراء المناطق بالتشديد على الإجراءات الاحترازية، من المتوقع مصاحبة ذلك لوعي عالٍ من المواطنين، وهو ما سينعكس على الحالات المسجلة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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