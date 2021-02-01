شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التجارة تكشف عن تجربة مستثمر وقع ضحية للاحتيال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التجارة، اليوم الأحد تحذير من عمليات نصب إلكتروني تستغل أسماء جهات حكومية، داعيةً المستثمرين إلى التعامل مع الجهات المرخص لها.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يحكي عن قصة مبنية على أحداث حقيقية عن مستثمر وقع ضحيةً لهذه العمليات.

وأظهر الفيديو تفاصيل عملية النصب الإلكتروني، حيث استغلت تلك النوعية من الشركات غير المرخص لها مواقع إخبارية وهوية جهات حكومية لإيهام المستثمرين، وبدأت قصة المستثمر بأنه كان يتصفح أحد المواقع الإخبارية المشهورة، ثم وجد رابطاً لمشروع استثماري حكومي وقام بملأ بياناته، ليتلقّى اتصالاً من رقم محلي وعده بأرباح أسبوعية.

وطلب من المستثمر الشاب دفع 5 آلاف ريال كبداية لتوثيق أوراقه، ثم طلب منه 50 ألف ريال أخرى لرفع عائد الاستثمار، ولكنه فوجئ عند استلام الحوالة بأنه تعرّض للنصب.