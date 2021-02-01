شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يكشف عن السنة الواردة عند دخول الرجل ليلة زواجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال حول السنة الواردة عند دخول الرجل ليلة زواجه.

وقال عبدالله المطلق، خلال لقائه في برنامج " فتاوى " على قناة السعودية: " عليه البدء بالسلام ومؤانستها ببعض الكلمات الدافئة، ثم صلاة ركعتين ووضع اليد على ناصيتها للدعاء لها بالخير ودفع الشرور " .

وتابع: " يجب أن يكون ذلك في إطار ليلة يستعد لها الطرفان "، مؤكدا على أهمية أن يسعى الرجل لإنهاء حالة الخجل التي تنتاب المرأة في هذه الليلة، وذلك من خلال الحديث معها والتقرب منها.