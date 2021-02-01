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تعليق " العنف الأسري " على واقعة إجبار أم لطفلها على ارتداء ملابس فتيات

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع واقعة إجبار أم لطفلها على ارتداء لباس فتيات، وتصويره ونشر ذلك في وسائل التواصل.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري:" نطمئنكم بأنه جارٍ العمل على إتمام الإجراءات اللازمة، شاكرين ومقدرين لكم حرصكم واهتمامكم ".

وكان شخص تقدم ببلاغ لمركز بلاغات العنف الأسري، قال فيه: مسألة استغلال الأطفال للشهرة من القضايا المتعلقة بالإنسانية، وما نشاهده من بعض المشاهير تجاوز المعقول، ووصل إلى مرحلة استعباد أطفالهم، وخطف طفولتهم وتعذيبهم نفسيًّا من أجل الشهرة فقط.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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