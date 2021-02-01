شكرا لمتابعة خبر عن تعليق " العنف الأسري " على واقعة إجبار أم لطفلها على ارتداء ملابس فتيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع واقعة إجبار أم لطفلها على ارتداء لباس فتيات، وتصويره ونشر ذلك في وسائل التواصل.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري:" نطمئنكم بأنه جارٍ العمل على إتمام الإجراءات اللازمة، شاكرين ومقدرين لكم حرصكم واهتمامكم ".

وكان شخص تقدم ببلاغ لمركز بلاغات العنف الأسري، قال فيه: مسألة استغلال الأطفال للشهرة من القضايا المتعلقة بالإنسانية، وما نشاهده من بعض المشاهير تجاوز المعقول، ووصل إلى مرحلة استعباد أطفالهم، وخطف طفولتهم وتعذيبهم نفسيًّا من أجل الشهرة فقط.