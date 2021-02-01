شاهد.. قائد مركبة يقود بسرعة ويتجاوز المركبات بتهور.. والمرور يطيح به

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ضبطت دوريات المرور قائد مركبة أظهره مقطع فيديو وهو يقود بسرعة عالية ويتجاوز المركبات بشكل متهور ولم يلتزم بحدود مسارات الطريق. وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه تم القبض على قائد المركبة، وأحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وكان مواطن قد وثق المخالفة عبر مقطع فيديو، داعيًا إدارة المرور لاتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالف لما يشكله من خطر على مرتادي الطريق. Source akhbaar24.argaam





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