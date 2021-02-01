الشيخ المطلق: هذه هي السنة الواردة عند دخول الرجل ليلة زواجه

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رد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال حول السنة الواردة عند دخول الرجل ليلة زواجه.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أن عليه البدء بالسلام ومؤانستها ببعض الكلمات الدافئة، ثم صلاة ركعتين ووضع اليد على ناصيتها للدعاء لها بالخير ودفع الشرور.
وشدد على ضرورة أن يكون ذلك في إطار ليلة يستعد لها الطرفان، كما أكد أهمية أن يسعى الرجل لإنهاء حالة الخجل التي تنتاب المرأة في هذه الليلة، وذلك من خلال الحديث معها والتقرب منها.
Source akhbaar24.argaam
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