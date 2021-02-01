وزارة الدفاع تعلن وظائف إدارية وفنية في القوات الجوية الملكية السعودية

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تعلن وزارة الدفاع عن طرح عدد من الوظائف الفنية والإدارية للعام (1442هـ) في القوات الجوية الملكية السعودية (هيئة إدارة القوات الجوية) على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية حسب المسميات والشروط التالية:

– فني تفسير صور جوية (قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم جوية) مع دورات تخصصية في نفس المجال وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الوظيفة.

– فني أنظمة معلومات الصيانة (قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي)

المتطلبات: دبلوم فني (المستوى الفني السابع) في مجال الصيانة مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة.

– فني أنظمة سوائل ف 15 (قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي).

المتطلبات: دبلوم فني (المستوى الفني السابع) في مجال صيانة أجهزة الطائرات التي تعمل بضغط الهواء مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة.

– أخصائي مناهج (قيادة القوات الجوية)

المتطلبات: بكالوريوس تربوي في (إعداد المناهج) أو ما يعادله مع دورة في إعداد المناهج والتدريب وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.

– مدخل بيانات ومعالجة نصوص (قيادة القوات الجوية)

المتطلبات: الثانوية العامة مع دورة لا تقل عن ستة أشهر في إدخال البيانات ومعالجة النصوص وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الوظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم حضورياً في إدارة شؤون المتعاقدين والارتباط بهيئة إدارية القوات الجوية اعتباراً من اليوم الأحد 1442/6/18هـ حتى الخميس الموافق 1442/6/29هـ خلال أوقات الدوام الرسمي، وللإستفسار يمكن الاتصال على الرقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويله (٤١٥٠٦- ٤١٥٢٨).

تفاصيل أكثر:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter…

Source wadhefa

