التعاونية للتأمين تعلن وظائف إدارية لحديثي التخرج بالرياض وجدة والخبر

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تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن طرح وظائف إدارية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس حديثي التخرج في كل من (جدة، الرياض، الخبر) حسب المسميات والشروط التالية:

– تنفيذي مبيعات هاتفية – وظائف متعددة – جدة (Telesales Executive)

– تنفيذي مبيعات – وظائف متعددة – الخبر (Sales Executive)

– تنفيذي مبيعات – وظائف متعددة – الرياض (Sales Executive)

– تنفيذي مبيعات – وظائف متعددة – جدة (Sales Executive)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أي تخصص (لا يشترط تخصص محدد).

– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال مشابه.

– يفضل من لديهم شهادة معهد التأمين المصرفي IFCE (لوظائف تنفيذي مبيعات فقط).

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

المهام الوظيفة لوظائف تنفيذي مبيعات هاتفية:

– إدارة ومعالجة مكالمات العملاء الصادرة والواردة من خلال الاستجابة لجميع متطلبات العميل.

– تحسين استخدام الوقت والجهد والأدوات والموارد في تنفيذ الواجبات الموكلة وضمان المعايير المتفق عليها.

– تقديم وبناء طلب مناسب لتجديد العرض لتحقيق الهدف المحدد.

– بناء علاقات مستدامة وثقة مع العملاء من خلال التواصل المفتوح والتفاعلي.

– الاتصال بالعملاء المحتملين أو الحاليين لإبلاغهم بمنتج أو خدمة.

– التعامل مع التظلمات للحفاظ على سمعة الشركة.

المهام الوظيفية لوظائف تنفيذي مبيعات:

– ضمان تحقيق نتائج وأنشطة المبيعات المستهدفة وفقًا لخطة مبيعات القسم ومؤشرات الأداء الرئيسية.

– تحسين استخدام الوقت والجهد والأدوات والموارد في تنفيذ الواجبات الموكلة وضمان المعايير المتفق عليها.

-التأكد من أن العميل يفهم بوليصة التأمين دون إخفاء أي بيانات أو ثغرات عن توقعاته.

– بناء علاقة مع العملاء والحفاظ عليها وتعزيزها من خلال تنفيذ خطة علاقة الشركة لتطوير الرضا على المدى الطويل.

– تفسير طلبات العملاء لتحديد منتجات التأمين المناسبة وجمع المعلومات من الفرق المناسبة للرد على استفسارات العملاء.

– الحفاظ على مساهمة إيجابية في الأرباح وإجمالي الإيرادات.

– البحث باستمرار عن فرص لتوسيع محفظة المنتجات بهدف أن تكون المزود الفردي لحلول التأمين للعميل.

المزايا:

– رواتب ومزايا تنافسية.

– تأمين صحي.

– ساعات عمل مرنة.

– مزايا عائلية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/6/18هـ (الموافق 2021/1/31م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2Mn29bl

Source wadhefa

