التعاونية للتأمين تعلن وظائف إدارية لحديثي التخرج بالرياض وجدة والخبر

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تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن طرح وظائف إدارية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس حديثي التخرج في كل من (جدة، الرياض، الخبر) حسب المسميات والشروط التالية:
– تنفيذي مبيعات هاتفية – وظائف متعددة – جدة (Telesales Executive)
– تنفيذي مبيعات – وظائف متعددة – الخبر (Sales Executive)
– تنفيذي مبيعات – وظائف متعددة – الرياض (Sales Executive)
– تنفيذي مبيعات – وظائف متعددة – جدة (Sales Executive)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في أي تخصص (لا يشترط تخصص محدد).
– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال مشابه.
– يفضل من لديهم شهادة معهد التأمين المصرفي IFCE (لوظائف تنفيذي مبيعات فقط).
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
المهام الوظيفة لوظائف تنفيذي مبيعات هاتفية:
– إدارة ومعالجة مكالمات العملاء الصادرة والواردة من خلال الاستجابة لجميع متطلبات العميل.
– تحسين استخدام الوقت والجهد والأدوات والموارد في تنفيذ الواجبات الموكلة وضمان المعايير المتفق عليها.
– تقديم وبناء طلب مناسب لتجديد العرض لتحقيق الهدف المحدد.
– بناء علاقات مستدامة وثقة مع العملاء من خلال التواصل المفتوح والتفاعلي.
– الاتصال بالعملاء المحتملين أو الحاليين لإبلاغهم بمنتج أو خدمة.
– التعامل مع التظلمات للحفاظ على سمعة الشركة.
المهام الوظيفية لوظائف تنفيذي مبيعات:
– ضمان تحقيق نتائج وأنشطة المبيعات المستهدفة وفقًا لخطة مبيعات القسم ومؤشرات الأداء الرئيسية.
– تحسين استخدام الوقت والجهد والأدوات والموارد في تنفيذ الواجبات الموكلة وضمان المعايير المتفق عليها.
-التأكد من أن العميل يفهم بوليصة التأمين دون إخفاء أي بيانات أو ثغرات عن توقعاته.
– بناء علاقة مع العملاء والحفاظ عليها وتعزيزها من خلال تنفيذ خطة علاقة الشركة لتطوير الرضا على المدى الطويل.
– تفسير طلبات العملاء لتحديد منتجات التأمين المناسبة وجمع المعلومات من الفرق المناسبة للرد على استفسارات العملاء.
– الحفاظ على مساهمة إيجابية في الأرباح وإجمالي الإيرادات.
– البحث باستمرار عن فرص لتوسيع محفظة المنتجات بهدف أن تكون المزود الفردي لحلول التأمين للعميل.
المزايا:
– رواتب ومزايا تنافسية.
– تأمين صحي.
– ساعات عمل مرنة.
– مزايا عائلية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/6/18هـ (الموافق 2021/1/31م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2Mn29bl
Source wadhefa
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