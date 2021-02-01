المستشفى التخصصي يعلن عن 50 وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (50) وظائف متنوعة، منها (27) وظيفة إدارية و (10) وظائف لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:
الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:
– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب
– محلل صيدله الأتمتة والخدمات المسانده
– فني اجهزه ثاني
– استشاري مشارك طب الاسنان للأطفال
– مندوب مشتريات (عدد 2)
– منسق أبحاث سريرية
– اختصاصي ترميز طبي السجلات الطبية
– استشاري عيون
– أخصائي أمن سيبراني
– سائق
– محلل الخدمات الألكترونية
– فني الحالات الطارئة
– مستشار تنفيذي الشؤون الطبية والسريرية
– فني تصنيع
– رئيس تمريض
– محلل المعلومات الصحية
– اختصاصي المعلومات الصحية
– سكرتير أول (عدد 4)
– سكرتير ثاني (عدد 3)
– اختصاصي تكامل
– مصمم داخلي
– محلل تطوير تقنية المعلومات
– مساعد صيانة
– مدير خدمات التموين
– محلل شئون الموظفين
– صيدلاني أول
– فني أبحاث
– كبير السائقين
– كبيرالصيادلة
– مهندس موقع (انشائي/ مدني)
– طبيب متخصص
– مشرف الاسكان (عدد 2)
– مشرف العناية التنفسية
– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين
– أخصائي إدارة الثغرات الأمنية
الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:
– استشاري مساعد التخدير
– استشاري مساعد أمراض الدم والأورام
– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين
– استشاري طب الطوارىء
-استشاري أورام
– كبير مساعدي الاسنان
– ممرض ثالث (عدد 2)
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz
Source wadhefa
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