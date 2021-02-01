المستشفى التخصصي يعلن عن 50 وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات

︎ :

.



يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (50) وظائف متنوعة، منها (27) وظيفة إدارية و (10) وظائف لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:

الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:

– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب

– محلل صيدله الأتمتة والخدمات المسانده

– فني اجهزه ثاني

– استشاري مشارك طب الاسنان للأطفال

– مندوب مشتريات (عدد 2)

– منسق أبحاث سريرية

– اختصاصي ترميز طبي السجلات الطبية

– استشاري عيون

– أخصائي أمن سيبراني

– سائق

– محلل الخدمات الألكترونية

– فني الحالات الطارئة

– مستشار تنفيذي الشؤون الطبية والسريرية

– فني تصنيع

– رئيس تمريض

– محلل المعلومات الصحية

– اختصاصي المعلومات الصحية

– سكرتير أول (عدد 4)

– سكرتير ثاني (عدد 3)

– اختصاصي تكامل

– مصمم داخلي

– محلل تطوير تقنية المعلومات

– مساعد صيانة

– مدير خدمات التموين

– محلل شئون الموظفين

– صيدلاني أول

– فني أبحاث

– كبير السائقين

– كبيرالصيادلة

– مهندس موقع (انشائي/ مدني)

– طبيب متخصص

– مشرف الاسكان (عدد 2)

– مشرف العناية التنفسية

– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين

– أخصائي إدارة الثغرات الأمنية

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:

– استشاري مساعد التخدير

– استشاري مساعد أمراض الدم والأورام

– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين

– استشاري طب الطوارىء

-استشاري أورام

– كبير مساعدي الاسنان

– ممرض ثالث (عدد 2)

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz

Source wadhefa

