واتساب تستخدم رسائل الحالة لطمأنة المستخدمين

︎ :

.



بدأت منصة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك، واتساب، باستخدام رسائل الحالة لمحاولة طمأنة المستخدمين بشأن الخصوصية وأنها ملتزمة بخصوصيتك.

وقال متحدث باسم واتساب: كان هناك الكثير من المعلومات الخطأ والارتباك حول تحديثنا الأخير ونريد مساعدة الجميع على فهم الحقائق الكامنة وراء كيفية حماية واتساب لخصوصية الأشخاص وأمانهم.

وأضاف: نقدم من الآن فصاعدًا تحديثات للأشخاص ضمن رسائل الحالة حتى يسمع الأشخاص من واتساب مباشرة، ويعيد تحديثنا الأول التأكيد على أن واتساب لا يمكنها رؤية رسائلك الشخصية، ولا تستطيع فيسبوك أيضًا رؤية رسائلك الشخصية، لأنها محمية بالتشفير من طرف إلى طرف.

وتقول رسائل الحالة: الشيء الوحيد الذي ليس جديدًا هو التزامنا بخصوصيتك، مع تذكير بأن منصة واتساب لا يمكنها قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها لأنها مشفرة من طرف إلى طرف.

وتعتبر رسائل الحالة جزء من جهد أكبر من واتساب لتبديد المفاهيم الخطأ حول التحديث القادم لسياسة الخصوصية الخاصة بها.

ويهدف التحديث إلى شرح كيفية قيام الشركات التي تستخدم واتساب لخدمة العملاء بتخزين سجلات محادثاتهم عبر خوادم فيسبوك.

وقامت واتساب بمعاينة التغييرات بشأن محادثات العمل في شهر نوفمبر، ومع ذلك، وبالنظر إلى تاريخ فيسبوك في الأخطاء الفادحة المتعلقة بالخصوصية، فقد أساء المستخدمون تفسير التغييرات التي تم إجراؤها على سياسة الخصوصية على أنها تعني أن واتساب تتطلب مشاركة معلومات الحساب الحساسة مع فيسبوك.

ونشرت الشركة صفحة الأسئلة الشائعة حول التغييرات، وأجلت تاريخ إصدار التحديث من شهر فبراير إلى شهر مايو.

وأصدرت بيانًا في وقت سابق من هذا الشهر تناول الارتباك بشأن ما تغطيه سياسة الخصوصية الجديدة.

وقال البيان: لا يغير التحديث ممارسات مشاركة بيانات واتساب مع فيسبوك، ولا يؤثر في كيفية تواصل الأشخاص بشكل خاص مع الأصدقاء أو العائلة أينما كانوا في العالم.

وأضاف: لا تزال واتساب ملتزمة بشدة بحماية خصوصية الأشخاص، ونتواصل مباشرة مع المستخدمين عبر واتساب حول هذه التغييرات حتى يتوفر لهم الوقت لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل.

ووسط الارتباك الذي أعقب ذلك، شهدت تطبيقات المراسلة المنافسة، تيليجرام و Signal، حديثًا زيادة في عدد المستخدمين الجدد.

وقالت منصة تيليجرام في الأسبوع الماضي: إنها أضافت أداة تسمح للمستخدمين باستيراد الدردشات من واتساب.

وقد أضاف تطبيق Signal ميزات دردشة رئيسية جديدة، مثل: الملصقات والخلفيات المتحركة، إلى تطبيقه.

Source aitnews

