السديس يوصي بالتشديد على تطبيق زوار المسجد الحرام الإجراءات الاحترازية

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، منسوبي الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالأمن الصحي والتشديد على تطبيق قاصدي وزوار المسجد الحرام للإجراءات الاحترازية.

وذكر الرئيس العام أن التوجيهات الصحية تحذّر من عملية التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلينا التقيّد بما تصدره الجهات المسؤولة؛ لنعود إلى ما كنا عليه قبل هذه الجائحة، فالمحافظة على سلامة وصحة زوار وقاصدي المسجد الحرام ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة مسؤولية عظيمة في ظل ما توفره حكومتنا الرشيدة.

وقال الشيخ السديس، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وفرت جميع الإمكانات واتخذت جميع التدابير الوقائية للمحافظة على سلامة الناس، فيجب علينا ألا نتهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين ومحاسبة المتهاونين لإنجاح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولتنا المباركة.

وختم الشيخ السديس، حديثه سائلًا الله -عز وجل- أن يزيل هذه الغمة ويحفظ البلاد والعباد، ويجزي خير الجزاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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