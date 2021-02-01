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جازان.. أمير المنطقة يشدد على ضرورة تفعيل «توكلنا» وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية

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الرياض - محمد عبدالله - طالب بالالتزام بالتعليمات الصحية

وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد (كوفيد-19).

وأكد حرصه ومتابعة نائبه لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، و"البروتوكولات" الصحية بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بالمنطقة، إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر.

وشدد أمير جازان على ضرورة التزام منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة، بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية خلال الحضور إلى مقارّ العمل والتقيد التامّ بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وتعقيم اليدين، حفاظاً على سلامة الجميع.

كما وجّه أمير منطقة جازان بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"، والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي، للحدّ من دخول المصابين والمخالطين إلى المنشآت، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف، والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم الصحة والعافية على الجميع و أن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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