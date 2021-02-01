أخبار السعودية اليوم.. توجيهات من «التعليم» بشأن صرف مبالغ «تكافل» ونحذير من موجة ثانية لـ«كورونا»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث وجهت إمارة منطقة الرياض، بضرورة رصد كافة مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنها لبس الكمامة بأسلوب صحيح وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزيجات والعزاء وأثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر أثناء دفن الموتى، والالتزام بالأعداد المحددة بحيث لا تتجاوز (50) شخصًا، وإلى التفاصيل:

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي، اليوم الأحد، وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وأوضح الديوان الملكي، أن الأميرة الراحلة سيصلى عليها، يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ.

إمارة الرياض: «توكلنا» شرط دخول المنشآت الحكومية والأسواق في المنطقة

شدد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، مشددة على ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق (توكلنا)، وألا يتم دخول كافة المنشآت الحكومية في المنطقة وأماكن التجمعات كالأسواق إلا بوجود تطبيق توكلنا.

الهلال الأحمر يعلن وفاة المحتجز الثالث بجبل الغارب

لقي محتجز جبل الغارب بالغبشة، في محافظة قلوة مصرعه، متأثرًا بإصابته إثر سقوطه واحتجازه مع آخرين في منطقة وعرة من الجبل، أمس السبت، وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إنه تم مباشرة عند الساعة 14:05 مساء أمس السبت، بلاغًا يفيد باحتجاز عدد من الأشخاص بالغبشة في محافظة قلوة، وتحديدًا في جبل الغارب.

وزير الصحة يحذر من الموجة الثانية لكورونا: الأمر خطير وقد نضطر إلى إجراءات مشددة

حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، من خطورة الموجة الثانية لجائحة كورونا المستجد، مؤكدًا أن المملكة ليست ببعيدة عما يجري في الدول الأخرى، ملوحًا بالاضطرار لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا لحماية المجتمع، وقال الوزير نلاحظ أن كثيرًا من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن (المملكة) لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ كل الاحترازات التي تكفل مواجهته والتصدي له.

الصحة: فرض إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة حال عدم الالتزام بإجراءات كورونا

حذّرت وزارة الصحة، من أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قد تضطر إلى فرض إجراءات احترازية قوية وقيود مكثفة، وطالبت المواطنين والمقيمين، بعدم الشعور بالتراخي، أو استبعاد عدم التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيسي في زيادة عدد الحالات.

بالفيديو.. مسؤول بـ«الصحة»: لقاح أسترازينيكا سيكون متوفرًا في المملكة الفترة المقبلة

قال مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي، إن الزيادة في حالات الإصابة بكورونا في المملكة كانت متوقعة خاصة بعد الإجازة والتجمعات الأسرية، وأضاف، في مداخلة هاتفية بفضائية الإخبارية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع توافر لقاح أسترازينيكا في المملكة خلال الفترة المقبلة.

مصادر «عاجل»: توجيهات من «التعليم» بشأن صرف مبالغ «تكافل» للفصل الثاني

كشفت مصادر «عاجل»، أن موسسة تكافل أودعت المبالغ المخصصة للطلاب والطالبات المشمولين بالإعانة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام في حسابات المدارس، حسب الخطة السنوية للمؤسسة، وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم طالبت قادة وقائدات المدارس الحكومية «بنين – بنات» وأعضاء لجنة تكافل بالمدرسة كافة، بسرعة سحب المبالغ وتسليم الإعانات لمستحقيها في موعد أقصاه الخميس 15/6/1442هـ، وتوثيق تسليم الإعانات على الموقع الإلكتروني وفق الآلية المعتمدة، في موعد أقصاه الخميس 29/6/1442هـ.

أخطر من كورونا ويهدد البشرية.. أعراض فيروس نيباه وطرق انتقاله

شرت صحيفة «جارديان» البريطانية، أمس السبت، تقريرًا يحذر من تفشي فيروس «نيباه» في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، ويمكن أن يتسبب في جائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا، وفي معرض تعليقها على هذا التقرير، أعلنت سفارة دولة الصين بالعاصمة المصرية، القاهرة، -في بيان- رفضها ربط هذا الفيروس بالصين، مشيرة إلى أن فيروس نيباه موجود في دول جنوب آسيا وليس في الصين تحديدًا، مؤكدةً أنه لا توجد أدلة تؤكد صحة هذه الأخبار.

الأرصاد عن طقس الإثنين: رياح مثيرة للأتربة وسماء غائمة على مناطق بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الإثنين، على أجزاء من المملكة، وقال مركز الأرصاد، في بيان، عبر موقعه الرسمي: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي (الشرقية والرياض) تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

بالصور.. «الثقافة» تحتفي بالخط العربي في قمة جبل «طويق»

نفذت وزارة الثقافة عرضًا رقميًّا مرئيًّا على جوانب قمة جبل طويق الشهير غربي مدينة الرياض، يحمل شعار مبادرة «عام الخط العربي»، وذلك لتعزيز الصورة الذهنية لمبادرة عام الخط العربي التي عملت وزارة الثقافة من خلالها على تحويل الخط العربي من وعاء ثقافي إلى أيقونة تمثل عنصرًا مهمًا في الهوية الثقافية للمملكة بكونها المصدر التاريخي الأصيل للثقافة العربية.

«توكلنا»: السماح بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس السكن

أكد تطبيق «توكلنا»، اليوم الأحد، السماح للمواطن والمقيم بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن، وقال «توكلنا» عبر «تويتر»: «التطبيق يسمح للمواطن والمقيم من خلال اختيار "الخدمات" ثم "أفراد الأسرة والمكفولين" بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن، وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة».

أم تجبر طفلها على ارتداء ملابس فتيات.. و«العنف الأسري» يتدخل

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأحد، مع بلاغ، بشأن إجبار أم لطفلها على ارتداء لباس فتيات، وتصويره ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجه أحد المغردين، ببلاغ لمركز بلاغات العنف الأسري، قال فيه: مسألة استغلال الأطفال للشهرة من القضايا المتعلقة بالإنسانية، وما نشاهده من بعض المشاهير تجاوز المعقول، ووصل إلى مرحلة استعباد أطفالهم، وخطف طفولتهم وتعذيبهم نفسيًّا من أجل الشهرة فقط.

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