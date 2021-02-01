مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1442/6/19 هـ الموافق 2021/02/01 م واس

الأحد 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

05:51ت م

0194



www.spa.gov.sa/2185382 الأحد 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس05:51ت م0194

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