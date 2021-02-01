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اشتقتم للكيرم صح ؟ ???? “رصدنا أمور مقلقة يجب أن نتعامل معها بأعلى مستويات الحذر…” هذا كلام وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم ???? عزايم وروحات وجيات وكأن كورونا اختفى من الوجود نسينا أنفسنا ونسينا أن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا رجعوا للمعاناة والحظر بعد إهمال الناس للتعليمات ???? يا ناس يا عالم ✋???? .. الدولة وفرت لنا كل شيء واتخذت كل الإجراءات لحمايتنا وعلاجنا وتطعيمنا وخففت علينا من القيود شوي ثقة فينا .. فلا تتهاونوا تكفون .. وحافظوا على أنفسكم وعلى عيالكم باتباع الإرشادات الصحية .. وإلا ترانا بنرجع نستعرض مواهبنا في المطبخ من جديد ????





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