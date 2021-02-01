‏بمشاعر صادقة تعتز بعقيدتها، وتفخر بقيادتها؛ كلماتٌ أثرىٰ بها سمو وزير الطاقة حديثه خلال زيارته لمقر ‎#سدايا على هامش إطلاق ‎#مركز_الذكاء_الاصطناعي_للطاقة





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