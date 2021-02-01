الشيف المطيري يكشف تفاصيل التحاقه بالقصر الملكي.. والمأكولات المفضلة للملك عبدالله

كشف الشيف رياض المطيري، قصة التحاقه بخدمة الملك عبدالله رحمه الله، والأطعمة والحلويات التي كان يفضلها، وكذا ملابسات التحاقه بالقصر الملكي.

وقال المطيري، خلال مقابلة مع برنامج «يا هلا» على فضائية «روتانا خليجية»: حصلت على دورة مكثفة لمدة 6 شهور خارج المملكة، وبعد عودتي إلى الرياض عملت مع شخصيات متعددة، بعدها التحقت بالقصر الملكي.

وعن كيفية التحاقه بخدمة الملك عبدالله، قال المطيري: «كنت أعمل في قاعة "ليلة" فتلقيت اتصالاً من عزيز عليّ، ليبلغني بترشيحي للعمل في الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين ـ الملك عبد الله ـ وقت أن كان وليًا للعهد.. وبعد وفاة الملك فهد، انتقلت فورًا إلى القصر الملكي في خدمة الملك عبدالله، وقد كانت فترة من أجمل الفترات في حياتي؛ حيث أدخلت مجموعة من الأطباق التي عرفتها في الخارج.

وعن الأكلات التي كان يفضلها الملك عبد الله، قال المطيري: «عندما دخلت القصر كنت مُلمًا بصناعة مجموعة من أفضل الحلويات، وكنت أقدمها للملك عبد الله وضيوفه.. كان رحمه الله يحب التنوع، وقدّمت له "الكريم بورليه" و"الكوكيز" بأنواعها، كما أن جلالته كان حريصًا على الأكلات الشعبية».

وتابع المطيري: كنت سعيدًا بوجودي مع الملك عبدالله، الذي كان حنانه وعطفه علينا فوق المتصور، وكان يدعمنا وحريصًا علينا، ويعاملنا هو وأبناؤه كجزء من العائلة.

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