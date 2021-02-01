السعودية اليوم / انطلاق فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس تعليم سراة عبيدة



ظهران الجنوب 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

انطلقت اليوم فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة سراة عبيدة، الهادفة إلى توعية الطلاب والطالبات وتثقيفهم وتنمية ميولهم، بما يتناسب مع سماتهم الشخصية وميولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، أن هذا البرنامج يُساعد الطلاب على فهم ذاتهم والتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم وتحقيق الاختيار الملائم لمهنة المستقبل والعمل على تبصيرهم بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة ومتطلباتها الذاتية والمكتبية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو بعض الأعمال أو المهن، وإثارة اهتماماتهم بالمجالات العلمية والتقنية والفنية، مشدداً على جميع المدارس "بنين وبنات" بضرورة التفاعل مع برنامج الأسبوع التعليمي والمهني لتحقيق أهدافه المنشودة.

بدوره أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم سراة عبيدة الدكتور راشد آل سرار، أن التوجيه والإرشاد المهني يقدم مجموعة من الخدمات للطالب والطالبة للاستفادة من دليل الطالب التعليمي والمهني "دليلك مستقبلك التعليمي والمهني"، مبيناً أن التوجيه والإرشاد "بنين وبنات" أعدت خطة تنفيذية استباقية أُرسلت للميدان التعليمي وتضمنت برامج وفعاليات وورش واستضافة عدد من الأكاديميين المختصين لعقد ورش عمل للمرشدين والمرشدات، فيما تقدم وحدة الخدمات الإرشادية برنامجاً تدريبياً للطلاب والطالبات بعنوان " اختيار التخصص الجامعي".

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