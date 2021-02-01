بالفيديو.. القبض على وافدين انتحلا صفة رجلي أمن في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على وافدين انتحلا صفة رجال الأمن في الرياض.

وبثت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (سناب شات) مقطع فيديو، قالت فيه: إيماء إلى فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يستقلان مركبة عليها أجهزة أمنية وينتحلان صفة رجال الأمن، ويقومان بتشغيل تلك الأجهزة، فقد أسفرت التحريات بشرطة منطقة الرياض عن التوصل والقبض عليهما.

وأضافت الداخلية، أن الشخصين تبين أنهما وافدان في العقد الثالث من العمر، وأقرا بالقيام بما نسب إليهما، فتم إيقافهما وحجز المركبة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.

"الداخلية":



القبض على وافدين انتحلا صفة رجال الأمن في الرياض. pic.twitter.com/tgSasqsnQ7 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) January 31, 2021

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