أمير عسير يشدد على تطبيق إجراءات كورونا وتفعيل توكلنا

شدد أمير منطقة عسير تركي بن طلال على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.

ووجه أمير المنطقة الجهات ذات العلاقة بمتابعة تطبيق الإجراءات وضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام وتطبيق التعليمات المتعلقة بالتجمعات والأماكن المزدحمة بتحديد العدد بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية المعنية بالبروتوكولات الوقائية، إلى جانب عدم السماح بدخول المنشآت الحكومية أو التجارية إلا من خلال استخدام تطبيق «توكلنا».

وأكد الأمير تركي بن طلال على كل الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة، بضرورة التقيد بتطبيق البروتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها من لبس قناع الوجه والتعقيم المستمر وتجنب الازدحام، والتقيد بالمسافات المكانية وأعداد التجمعات.

كما أطلق توكلنا عِدّة خدمات جديدة مهمة تساهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، كما أتاح تطبيق «توكلنا» الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.