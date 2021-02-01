السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة غويانا



كايين 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات اليوم جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه تم تسجيل الهزات على بعد 485 كيلومتراً جنوب عاصمة غويانا جورج تاون و 112 كيلومتراً شرق مدينة بوا فيستا البرازيلية، مشيراً إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

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